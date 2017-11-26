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Su borusu patladı oluşan çukura araç düştü

Adana'da içme suyu borusunun patlaması üzerine yolda bir çukur oluştu. Boşluğu fark edemeyen bir sürücüde kanala düştü.

AA | 26.11.2017 - 23:45..
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Adana'da merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda sürücü Levent Göler, içme suyu borusunun patlaması nedeniyle oluşan çukura düştü.

AA
Su borusu patladı oluşan çukura araç düştü

"HAFİF BİR ÇÖKÜNTÜ FARK ETTİM"

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Göler, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Levent Göler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ambulansa yol vermek için sol şeride yanaştığını belirterek, "Yolda su birikintisi vardı. İlerlediğim sırada yolda hafif bir çöküntü olduğunu fark ettim. Biraz daha devam ettiğimde araç çukura düştü." dedi.

AA
Su borusu patladı oluşan çukura araç düştü

TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLADI

Su borusunun patlaması sonucu yolda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerlerken, 2 otomobil de arızalanıp yolda kaldı.

Öte yandan, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, su akışını keserek bölgede su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı.

AA
Su borusu patladı oluşan çukura araç düştü

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