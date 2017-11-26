Su borusu patladı oluşan çukura araç düştü

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında Türkiye, deplasmanda Ukrayna'yı 67-60 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.

Çankırı'nın merkeze bağlı İnandık köyünde 5 yıl önce oluşmaya başlayan obruklar nedeniyle köy başka bir yere taşınırken, halk ise tedirgin.

Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray gibi puan ortalamasının yakalanması gerektiğini belirten Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışına da değindi

1 Türk seyirci Sharapova'ya evlenme teklifi etti Özel bir organizasyon için Türkiye'ye gelen Rus Sharapova'ya Türk seyirci evlenme teklif etti. Aldığı cevap da gülümsetti.

2 Gökhan Özoğuz’dan 'Black Friday' tepkisi Tüm dünyada cuma günü yapılan alışveriş çılgınlığı Black Friday ile ilgili Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

3 Suriyeli boksör dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye armağan etti Dünyanın merakla beklediği maçta Suriyeli boksör Mahmut Ömer, Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonu oldu.

4 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan terör destekçisi olarak gösterildi Mısır televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar emiri için 'terörü üreten kişiler' olarak gösterdi.

6 İsveçli milletvekilinden Müslümanlara hakaret İsveç'te göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen bir milletvekili Müslümanlar için "yüzde 100 insan" değil dedi.