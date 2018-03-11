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Su doldurmaya gittiği çeşmede cesedi bulundu

Balıkesir'de su doldurmak için çeşmeye giden iki çocuk babası Bahri Işık, çeşmenin yalağında ölü bulundu.

DHA | 11.03.2018 - 03:43..
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Savaştepe ilçesinin kırsal Karacalar Mahallesinde meydana gelen olayda, akşamüzeri çeşmeye su doldurmak için giden 51 yaşındaki Bahri Işık, uzun süre gelmeyince oğlu Ömer ve eşi Gülbeyaz Işık, su doldurmaya gittiği çeşmeye aramaya gitti.

YALAĞIN İÇİNDE CESEDİ BULUNDU

Çeşmeye vardıklarında yalağının içinde Bahri Işık'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Su doldurmaya gittiği çeşmede cesedi bulundu

Olay yerine gelen savcının ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından, Bahri Işık'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin anlaşılası için Bursa Adli Tıp Kurumu'na otopsiye gönderildi.

Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Su doldurmaya gittiği çeşmede cesedi bulundu

Su doldurmaya gittiği çeşmede cesedi bulundu

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