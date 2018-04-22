Su dolu tünelden geçip dertlerinden kurtulmak istiyorlar

Bursa'nın Orhaneli ilçesinin Kusumlar köyünde suyun akışıyla oluşan doğal tünel, bekarların, hastaların ve üzerinde büyü olduğunu düşünenlerin akınına uğruyor.

TÜRKİYE'NİN 4 BİR TARAFINDAN TÜNELE GİRMEK İÇİN GELİYORLAR

İnanışa göre 5 metre uzunluğundaki doğal kayalardan oluşan tünelden geçenler dert ve sıkıntılarından kurtuluyor. Türkiye’nin her yerinden gelip tünele girip sıkıntılarından kurtulanlar köye bağışta bulunuyor.

Ünü bütün Türkiye’yi saran tüneli hasta ve sıkıntısı olanlar ziyaret ediyor. İnanışa göre tünelin içinden yüzerek 3 defa geçiliyor. Dağdan akan soğuk suyu sebebiyle ancak havaların ısınmasıyla vatandaşların ziyaret ettiği tünel bugünlerde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

KÖYE DÖNÜP BAĞIŞ YAPIYORLAR

Kusumlar Muhtarı Halil İbrahim Eren, "Köyümüzde bulunan 5 metrelik tünelin içinden geçenlerin dertlerinden kurtulduğuna inanılıyor. Yıllardır içinden su akan bu tünel, hastalar, kısmetini açmak isteyenler ve üzerinde büyü olduğunu düşünenler tarafından ziyaret ediliyor. Bu tünelden geçip iyi oldum diyenler tekrar gelip köyümüzün derneğine bağışta bulunuyor." dedi.

"GEÇTİK, BEKLİYORUZ"

Kusumlar köyündeki tüneli ziyaret eden vatandaşlar ise "Biz de gelip bu tünelden 3 defa geçtik. Bakalım biz de derdimize derman bulabilecek miyiz?" şeklinde konuştu.