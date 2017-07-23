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Su geçirmez telefon boğulmaktan kurtardı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde bindikleri deniz bisikleti batan 3 kişi su geçirmez telefonla yardım istediler.

23.07.2017 - 16:55
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Olay, saat 15.00 sıralarında Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Murat Selçuk Aygün, Murat Işık ve Ferdi Bozkurt, deniz bisikleti kiralayıp gölde gezmeye başladı.

Oldukça açılan ve çok iyi yüzme bilmeyen gençlerin içinde bulunduğu deniz bisikleti hızla su almaya başladı.

Su geçirmez telefon boğulmaktan kurtardı

SU GEÇİRMEZ TELEFONLA YARDIM İSTEDİ

Batmak üzere olan deniz bisikletinde su içinde kalan 3 gençten Murat Selçuk Aygün, su geçirmeme özelliği bulunan akıllı telefonu ile '155 Polis İmdat' hattını arayıp yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Deniz Polisi, botla, deniz bisikletinin bulunduğu bölgeye gitti. Gençlerden biri suda, diğer 2'si ise tamamen suya gömülmüş deniz bisikletine tutunurken bulan polis, tekneye alarak karaya çıkardı.

Su geçirmez telefon boğulmaktan kurtardı

Kurtarılanlardan Murat Selçuk Aygün, su geçirmeyen telefonu sayesinde yardım istediklerini belirterek, polislere teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 3 genç ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü.

Su geçirmez telefon boğulmaktan kurtardı

Su geçirmez telefon boğulmaktan kurtardı

Su geçirmez telefon boğulmaktan kurtardı

Su geçirmez telefon boğulmaktan kurtardı

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