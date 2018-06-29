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Su kaplumbağasını Caretta Caretta sanan Adanalı

Su kaplumbağasını Caretta Caretta sanarak belgesel çekmeye başlayan Ramazan İmir, "Su toskabası olduğunu düşünmüyorum, su toskabasına benzemiyor fazla" sözleriyle güldürdü.

İHA | 29.06.2018 - 10:09..
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Adana’nın Feke ilçesine bağlı Koçyazı köyü Menge Barajı'nda gördüğü su kaplumbağasını Caretta Caretta sanan Ramazan İmir adlı vatandaş eline cep telefonunu alarak kayıta başladı.

"BÖLGEDE İLK KEZ CARETTA CARETTA GÖRDÜK"

Yavru su kaplumbağasını Caretta Caretta olarak anlatan Ramazan İmir kendince yorum yaparak bölgede ilk defa Caretta Caretta yavrusu gördüğü şeklinde sunum yapmaya başladı.

Sosyal medyadan da videosunu paylaşan vatandaşın ilginç sunumu izleyenleri de güldürdü.

Su kaplumbağasını Caretta Caretta sanan Adanalı VİDEO

Su kaplumbağasını Caretta Caretta sanan Adanalı

Su kaplumbağasını Caretta Caretta sanan Adanalı

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