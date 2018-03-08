taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.567
USD
3,8236
EURO
4,7155
ALTIN
162,31
PETR
63,7100

Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

İzmir Torbalı'da içinde bir miktar su bulunan 10 metre deriliğindeki su kuyusuna düşen sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

DHA | 08.03.2018 - 19:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Torbalı'nın Ormanköy Mahallesi'nde 10 metre derinliğinde olan ve içinde bir miktar su bulunan  kuyuya düşen sokak köpeğinin sesini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

KURTARMA 1 SAAT SÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, 2 metre genişliğindeki su kuyusunda çalışma başlattı. Çalışmaya, mahalle sakinleri de destek verdi.

Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

KÖPEĞİN DURUMU İYİ

Ekiplerin ve vatandaşların seferber olduğu kurtarma çalışmalarında, yaklaşık 1 saat sonra sokak köpeği kuyudan kurtarıldı.

Gece saatlerinde kuyuya düştüğü tahmin edilen, vücut direncinin düştüğü gözlenen köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı



Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Markete giren gaspçılar, kadın çalışanı darp etti
Sancaktepe'de bir markete giren yüzleri maskeli ve elleri silahlı iki gaspçı, dükkan çalışanı kadını darp edip, kasalarda bulunan paraları alarak kaçtı.
Tokat'ta tarihi eser operasyonu
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 30 obje ele geçirildi.
Afrin'de teröristlerin bombalı tuzağı sivilleri öldürdü
Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzakladı. Köyden kaçmaya çalışan siviller ise bombalı tuzakta hayatını kaybetti.
FETÖ’nün kripto askerlerine operasyon: 17 gözaltı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ'nün kripto askeri yapılanmasına yönelik başlattığı operasyonda, 15 asker gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

333
Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

223
Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı

Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı

62
Irak kalkanı harekatı geliyor

Irak kalkanı harekatı geliyor

212
ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak

ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak

95
A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

139
Cinderes'teki teröristler SİHA'lardan kaçamadı

Cinderes'teki teröristler SİHA'lardan kaçamadı

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM