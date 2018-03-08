Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Torbalı'nın Ormanköy Mahallesi'nde 10 metre derinliğinde olan ve içinde bir miktar su bulunan kuyuya düşen sokak köpeğinin sesini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
KURTARMA 1 SAAT SÜRDÜ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, 2 metre genişliğindeki su kuyusunda çalışma başlattı. Çalışmaya, mahalle sakinleri de destek verdi.
KÖPEĞİN DURUMU İYİ
Ekiplerin ve vatandaşların seferber olduğu kurtarma çalışmalarında, yaklaşık 1 saat sonra sokak köpeği kuyudan kurtarıldı.
Gece saatlerinde kuyuya düştüğü tahmin edilen, vücut direncinin düştüğü gözlenen köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.