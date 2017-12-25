Su kuyusundaki gazdan zehirlenen er şehit oldu

4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana gelen olayda, uzun bir süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van’ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, tedavi gördüğü Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

Gülek, yarın sabah düzenlenecek törenin ardından memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacak.

51 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki M Tipi Cezaevi'nde yaşanan gaz sızıntısında ikisi ağır olmak üzere 45 asker ile 6 kamu görevlisi olmak üzere 51 kişi zehirlenmişti.