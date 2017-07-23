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Su parkında tacize karşı güvenlik timi

Adana'da bir su parkında taciz olaylarına karşı güvenlik ekibi kuruldu.

23.07.2017 - 18:51
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Kentte yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle tatil beldeleri ve yaylalara gidemeyen vatandaşlar, havuzlara akın ediyor. Hafta sonları yaklaşık 2 bin kişiye hizmet veren bir su parkı, taciz olaylarının önüne geçebilmek için kadın ve erkeklerden oluşan 12 kişilik güvenlik ekibi oluşturdu.

Su parkında tacize karşı güvenlik timi

TACİZ OLAYLARINA MÜDAHALE EDİYORLAR

Gün boyu tesiste bulunan kaydırak ve havuzları gözleyen görevliler, olası bir taciz olayına anında müdahale ediyor.

Su parkında tacize karşı güvenlik timi

İşletmenin Genel Müdürü Sezer Ayvaz, taciz olaylarının bu uygulama sayesinde çok aza indiğini belirterek şöyle dedi: "Genelde işletmemizi aileler ziyaret ediyor. Olumsuz olayların önüne geçmek için böyle bir tim kurduk.

Su parkında tacize karşı güvenlik timi

Buradaki arkadaşlarımızla beraber havuzun kenarlarında gözetmenlerimiz eşliğinde olası sıkıntıda, sıkıntı yaşatan şahsı ya da genci alıyoruz, kibar bir dille uyararak dışarı kadar eşlik ediyoruz. Daha sonra da işletmemize bir daha gelmemesini istiyoruz."

Su parkında tacize karşı güvenlik timi

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