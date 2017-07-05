Su tasarrufu yöntemleri

Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle su anlamında da sıkıntılı günler yaşanabilir.

Dünta genelinde her geçen sene artan küresel ısınma ihtimali ve bilinçsiz su tüketimi de kuraklığı hızlandırmakta.

Peki su tasarrufu için neler yapılmalı? Hepsi yazımızda

BANYODA NELER YAPILMALI

-Banyo yapmak yerine, duş alın. Banyo yaparken 120-150 litre, duş alırken 40-60 litre su tüketirsiniz.

-Tazyikli duş başlığı kullanın. Bu sayede 5-6 dakikalık duşta 90-120 litre yerine 45-60 litre su kullanmış olunur.

-Tıraş olurken, bıçağınızı akan suda temizlemek yerine, bir kapta ve tıpayla kapatılmış lavaboda temizleyin. Eğer bir kişi günde bir kez ortalama üç dakika boyunca suyu kapatmadan tıraş olursa, yılda 10 ton su harcar.

-Dişlerinizi fırçalarken bir bardak su alın ve ağzınızı bu suyla ıslatın ve çalkalayın. Eğer bir kişi günde bir kez ortalama üç dakika boyunca suyu kapatmadan tıraş olursa, yılda 10 ton su harcar.

-Tuvaletinizdeki rezervuarlarda sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve tuvaleti çöp olarak kullanıp sifonu çekmeyin. Günde bir kez amacı dışında sifonu çekmeniz halinde yılda 4 ton su harcamış olursunuz.

-Su randımanı yüksek AAA sınıfı musluklar takın ve manivelalı ve sıcak ve soğuk suyu karıştırabilen modellerini göz önüne alın. AAA sınıfı muslukları standart musluk teçhizatından yüzde 50 oranında daha az su kullanır. Sızıntı yapan contaları daima değiştirin ve contaların ömrünü uzatmak için muslukları yumuşak bir şekilde kapatın.

ÇAMAŞIR YIKAMADA NELER YAPILMALI

-Az enerji harcayan bir çamaşır makinesi tercih edin. Haftada bir kez daha az çalışan çamaşır makinesi kullanımıyla yılda 9 ton su tasarrufu sağlanabilir.

-Yük ayarlaması olan çamaşır makineleri, çamaşır yüküne uyacak şekilde ayarlanmalıdır. Makinenizi ayarlayamıyorsanız, mümkünse çamaşırlar makineyi dolduracak miktarda birikinceye kadar bekleyin.

MUTFAKTA NELER YAPILMALI

-Otomatik bulaşık makinesi kullanın. Bu sayede yüzde 64 oranında daha az su kullanırsınız.

-Bulaşıkları akan suda değil, su dolu bir kapta veya tıpayla kapalı lavaboda durulayın.

-Sebze ve meyveleri de aynı şekilde bir kaba koyarak orada temizleyin.

BAHÇEDE NELER YAPILMALI

-Çiçeklerinizi sabah erken veya akşam üstü sulayın. Bu sayede fazla buharlaşmanın önüne geçersiniz. Biriken yağmur sularını da sulama da kullanabilirsiniz.

-Sulama yaparken, hortumunuzun önüne tazyik sağlayacak bir başlık takın ve suyu istediğiniz şekilde yönlendirin.

-Araba yıkarken, suyu kovaya doldurun ve oradan kullanın.

-Bahçe temizliğini sadece suyla yapmayın süpürge kullanın.

-Yağmur sularını biriktirin ve sulamada bu sudan faydalanın.

Ayrıca yapabilecekleriniz;

-Suyun hiç kullanılmadığı zamanlarda sayacınızı kontrol edin. Sayacınız dönüyorsa borularınızda sızıntı olabilir.

-Musluklardan sızan su evdeki toplam tüketimin yüzde 5'ine denk gelir. Saniyede 1 damla akıtan musluk tamir edilirse 1 ton tasarruf sağlanır.