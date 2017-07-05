taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.980
USD
3,5954
EURO
4,0734
ALTIN
140,92
PETR
49,2200

Su tasarrufu yöntemleri

Su tasarrufu nasıl yapılır? Su tasarrufu için ipuçları? Su tasarrufu yöntemleri? Evde su tasarrufu nasıl yapılır?

  1. Haberler
  2. İpucu

su

Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle su anlamında da sıkıntılı günler yaşanabilir.

Dünta genelinde her geçen sene artan küresel ısınma ihtimali ve bilinçsiz su tüketimi de kuraklığı hızlandırmakta.

Peki su tasarrufu için neler yapılmalı? Hepsi yazımızda

BANYODA NELER YAPILMALI

-Banyo yapmak yerine, duş alın. Banyo yaparken 120-150 litre, duş alırken 40-60 litre su tüketirsiniz.

-Tazyikli duş başlığı kullanın. Bu sayede 5-6 dakikalık duşta 90-120 litre yerine 45-60 litre su kullanmış olunur.

-Tıraş olurken, bıçağınızı akan suda temizlemek yerine, bir kapta ve tıpayla kapatılmış lavaboda temizleyin. Eğer bir kişi günde bir kez ortalama üç dakika boyunca suyu kapatmadan tıraş olursa, yılda 10 ton su harcar.

-Dişlerinizi fırçalarken bir bardak su alın ve ağzınızı bu suyla ıslatın ve çalkalayın. Eğer bir kişi günde bir kez ortalama üç dakika boyunca suyu kapatmadan tıraş olursa, yılda 10 ton su harcar.

-Tuvaletinizdeki rezervuarlarda sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve tuvaleti çöp olarak kullanıp sifonu çekmeyin. Günde bir kez amacı dışında sifonu çekmeniz halinde yılda 4 ton su harcamış olursunuz.

-Su randımanı yüksek AAA sınıfı musluklar takın ve manivelalı ve sıcak ve soğuk suyu karıştırabilen modellerini göz önüne alın. AAA sınıfı muslukları standart musluk teçhizatından yüzde 50 oranında daha az su kullanır. Sızıntı yapan contaları daima değiştirin ve contaların ömrünü uzatmak için muslukları yumuşak bir şekilde kapatın.

ÇAMAŞIR YIKAMADA NELER YAPILMALI

-Az enerji harcayan bir çamaşır makinesi tercih edin. Haftada bir kez daha az çalışan çamaşır makinesi kullanımıyla yılda 9 ton su tasarrufu sağlanabilir.

-Yük ayarlaması olan çamaşır makineleri, çamaşır yüküne uyacak şekilde ayarlanmalıdır. Makinenizi ayarlayamıyorsanız, mümkünse çamaşırlar makineyi dolduracak miktarda birikinceye kadar bekleyin.

MUTFAKTA NELER YAPILMALI

-Otomatik bulaşık makinesi kullanın. Bu sayede yüzde 64 oranında daha az su kullanırsınız.

-Bulaşıkları akan suda değil, su dolu bir kapta veya tıpayla kapalı lavaboda durulayın.

-Sebze ve meyveleri de aynı şekilde bir kaba koyarak orada temizleyin.

BAHÇEDE NELER YAPILMALI

-Çiçeklerinizi sabah erken veya akşam üstü sulayın. Bu sayede fazla buharlaşmanın önüne geçersiniz. Biriken yağmur sularını da sulama da kullanabilirsiniz.

-Sulama yaparken, hortumunuzun önüne tazyik sağlayacak bir başlık takın ve suyu istediğiniz şekilde yönlendirin.

-Araba yıkarken, suyu kovaya doldurun ve oradan kullanın.

-Bahçe temizliğini sadece suyla yapmayın süpürge kullanın.

-Yağmur sularını biriktirin ve sulamada bu sudan faydalanın.

Ayrıca yapabilecekleriniz;

-Suyun hiç kullanılmadığı zamanlarda sayacınızı kontrol edin. Sayacınız dönüyorsa borularınızda sızıntı olabilir.

-Musluklardan sızan su evdeki toplam tüketimin yüzde 5'ine denk gelir. Saniyede 1 damla akıtan musluk tamir edilirse 1 ton tasarruf sağlanır.

İlginizi Çekebilir
Mangal yapacaklara 5 öneri
Keyifli bir mangal partisi yapmayı planlayanlar için 5 ipucunu sizler için sıraladık.
Smokinin bilinmeyen tarihçesi
Smokini kim buldu? Smokin ilk nerelerde giyildi? Smokinin adının anlamı nedir?
Yüz şekline göre makyaj: Yuvarlak yüz
Yuvarlak bir yüz şekline sahipseniz nasıl makyaj yapmalısınız?
Gözaltı bakımında salatalık mucizesi
Evde yapacağınız salatalık ve nane karışımı ile yorgun gözaltlarınıza aydınlık katabilirsiniz.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oruç neden hurma ile açılır

Oruç neden hurma ile açılır

10
Vücut dili nasıl okunur

Vücut dili nasıl okunur

3
Benmari usulü nasıl yapılır

Benmari usulü nasıl yapılır

8
Hilal taktiği nasıl yapılır

Hilal taktiği nasıl yapılır

19
Ramazan şerbeti nasıl yapılır

Ramazan şerbeti nasıl yapılır

11
Gökkuşağı nasıl oluşur

Gökkuşağı nasıl oluşur

2
Siyah havuç nedir

Siyah havuç nedir

8