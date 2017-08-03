Su yogası nedir

Sörfe benzese de tam olarak sörf olmayan, elinizdeki kürekle ve durgun bir su da yapılan su yogası hakkında merak ettiğiniz her şey bu yazıda.

SU YOGASI NEDİR?

İngilizce adı 'paddle boarding' olan su yogası; ayakta durduğun geniş ve hafif bir sörf board benzeri yüzey üzerinde kürek çekerek yapılan bir spor.

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NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk olarak 1960’larda Hawaii’nin kumsallarında ortaya çıktığı halde Amerika’da bir akım haline gelerek dünyaya duyurulması son 10 yılda gerçekleşmiştir.

NASIL YAPILIR?

Minimum ekipman ile tüm dünyada dalganın olmadığı her türlü deniz, okyanus ve gölde yapılabilir.

SU YOGASININ AMACI NE?

Bedeniniz için müthiş bir egzersiz olanağı sağlaması ve çok hızlı öğrenilebilmesi. Özellikle outdoor sporlarından hoşlananlar ile kayak, snowboard, kitesurf, ve windsurf gibi benzer çalışmalara yatkın olanlar tarafından çok seviliyor.

Fit bir beden, güçlü kollar, bacaklar, kalça ve çok etkili karın kasları yaratarak kombine bir kardiyo ve idman sunan SUP’a yogayı da ekleyince çok farklı bir boyut kazanıyor.