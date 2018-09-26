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Su altında mangal yaptılar

Van'da bir grup dalgıç, Van Gölü'nün güzelliklerine dikkati çekmek için su altında temsili olarak mangal yapıp çay içtiler.

AA | 26.09.2018 - 17:17..
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Tuşba Belediyesince Van Gölü'ndeki 4 adadan biri olan Çarpanak Adası'nın tanıtımı için düzenlenen etkinliğin ardından Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği üyesi dalgıçlar, beraberinde getirdikleri çadır, mangal ve semaverle göle daldı.

Beraberindeki malzemeleri kaldıkları bölgede gölün zeminine sabitleyen dalgıçlar, burada ızgaraya yerleştirdikleri balıklarla temsili mangal yapıp, semaverden çay içti.

"İŞİN İÇERİSİNE EĞLENCE KATTIK"

Dernek Başkanı Umut Yarız, yaptığı açıklamada, Van'ın güzelliklerine ve tarihi dokusuna dikkati çekmek için etkinlik planladıklarını söyledi. Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu dile getiren Yarız, "Birçok yerde farklı bölgelerde keşif dalışı yapıyoruz. Çarpanak Adası'na yapılan tarihi yoldan su altı ve su üstündeki yoldan yürüyüşle ilgili yapılan programda kendimizi ödüllendirmek istedik. İşin içerisine bir nevi eğlence kattık." dedi.

Yarız, yurt içi ve dışından dalgıçları Van Gölü'nün derinliklerine dalmaya beklediklerini sözlerine ekledi.

Su altında mangal yaptılar VİDEO

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