Suat'ın kayıp mektupları

Tanpınar, Huzur’u yayımladıktan sonra yaptığı bir söyleşide kendisine yöneltilen,"Huzur devam edecek diyordunuz?" sorusuna "Edecek, tabii edecek. Mümtaz ölmemiştir. Hâlâ yaşıyor ve yeni bir insan olarak doğmak için beni zorluyor."

Cevabını verir ve şunu ekler:

"Fakat daha evvel Huzur’un öbür kısmını neşredeceğim, yani Suat’ın Mektubu’nu. Küçük bir eser, okuyucu orada Mümtaz’ın meselelerini daha başka bir planda görecektir."

Geçtiğimiz günlerde Dergâh Yayınları eriketiyle raflarda yerini alan Suat'ın Mektubu, Huzur romanının ana karakteri Suat'ın intihar ederken Mümtaz'a yazdığı mektuplardan oluşuyor.

Okuyucular mektupları okuduğunda Suat'ın dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Hiç kuşkusuz ki, Türk Edebiyatı'nın önemli klasikleri arasında yer alan Huzur romanı, Tanpınar'ın adıyla özdeşleşmiştir.

Ahmet Hamdi, Huzur romanı 'devam edecek' derken neyi kast ettiğini şimdi daha iyi anlıyoruz.

23 Haziran 1901 yılında Şehzadebaşı’nda dünyaya gelen Tanpınar, babasının devlet memuru olması sebebiyle çeşitli illerde yaşar.

1919’da Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ne kaydını yaptıran usta kalem, burada Rıza Tevfik, Mustafa Şekip, Yahya kemal, Necip Asım gibi edebiyat ustalarıyla tanışır.

Yazarın ilk şiirleri 1923’de Yahya Kemal’in öncülüğünü yaptığı Dergâh dergisinde yayımlanır. Edebiyat Fakültesi’nde mezun olduktan sonra ilk öğretmenlik deneyimini Erzurum Lisesi’nde yaşamaya başlar.

Bu dönemde diğer yazarlar gibi Batı edebiyatına ilgi duyan Tanpınar, Dostoyevski, Baudelaire, Homeros, Shakespeare, Goethe, Herdeia, Mallarme gibi yazarların eserleriyle tanışır.

DOĞU VE BATI'NIN SENTEZİ

Ahmet Hamdi’nin yazı ustalığı alegorik ve sembol imgelerle anlatmak istediğini özlü biçimde dile getirmesiir. Doğu ve Batı kültürleri arasında sıkışmışlığı ve bunlar arasında ortaya çıkan kültürel ve sanatsal çizgileri eserlerinde bolca kullanmıştır.

İinsan ruhunun derinliklerine inerek gizli saklı kalmış duygu bütünlüğünü de ortaya çıkartmakta mahirdir.

Tanpınar’ın bu çabasını İÜ Türkiyat Enstitüsü’nde bulunan arşivindeki sayfalar göstermektedir. Bu sayfalar, eksik de olsa Tanpınar’ın küçük bir eser olacak dediği mektup üzerinde ciddi bir emek harcadığını göstermektedir.

Sayfaların büyük bir kısmı daktilo edilmiş, bunların her biri daha sonra eski yazıyla bol miktarda çıkmalar ve eklemelerle epeyce değiştirilmiştir. Daktilo edilmesi, kalemle yazmayı tercih ettiğini bildiğimiz Tanpınar’ın metni en azından bir defa elinden çıkardığını, daha sonra üzerinde yeniden çalışmaya başladığını gösteriyor.

Suat’ın Mektubu Huzur romanının karakterlerinden Suat’ın, arkasında Mümtaz’a hitaben yazdığı bir mektup bırakarak intihar etmesini işler.

Huzur’da bir paragrafı yer alan bu mektupta Suat açısından Mümtaz’ın anlatılması ve Suat’ın kendi içine dönerek kendisini açıklaması ilgi çekicidir.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde bulunan Tanpınar Arşivi, Prof. Dr. Handan İnci’nin çabalarıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İÜ Türkiyat Enstitüsü’nün işbirliğiyle dijitalleştirilmiştir.

MSGSÜ bünyesinde kurulan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından arşiv üzerinde çalışmalar devam ettirilmektedir. Suat’ın Mektubu, bu çalışmaların ilk ürünüdür. Suat’ın Mektubu’nu kitapta üç farklı şekilde göreceksiniz.

ARŞİV DEĞERİNDE MEKTUPLAR

Birinci bölümde, Tanpınar’ın üzerini çizdiği kelime ve satırlar metinden çıkarılmış, gerekli yerlerde sayfaları birbirine bağlayacak kısa notlar konulmuştur. Bu şekilde yazarın metnine sadık kalınarak bir kurgulamaya gidilmiştir.

İkinci bölümde ise aynı sıralamaya bağlı kalmakla birlikte bu defa hiçbir ayıklama yapılmamış, üstü çizili bütün kelimeler ve iptal edilmiş paragraflar olduğu gibi muhafaza edilmiştir. Bu bölümde ayrıca arşivdeki sayfaların görsellerine de yer verilmiştir.

Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar

Yayınevi: Dergâh Yayınları

Türü: Mektup

Yayına hazırlayan: Handan İnci

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 150

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Ergül Tosun

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