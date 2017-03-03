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Şubat ayı enflasyon rakamları

Tüketici fiyatları Şubat'ta yüzde 0.81 arttı; yıllık enflasyon yüzde 10.13 ile iki haneye çıktı.

03.03.2017 - 10:06
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE’de 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,88 artış gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ 0.47'YDİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Şubat'ta medyan bazında 0.47 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 8.60 ile bir önceki anketteki yüzde 8.35'e göre yükseliş gösterdi. Ocak ayında TÜFE aylık bazda 2,46 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda ise yüzde 9,22 olmuştu.

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