taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.873
USD
3,7656
EURO
4,6726
ALTIN
161,74
PETR
67,6900

Şubat ayında Bodrum'da denize girdiler

Bodrum'da son 3 gündür hava sıcaklıklarının artmasının ardından, ilçe sakinleri sahile akın etti, bazı kişiler de deniz keyfi yaptı.

DHA | 05.02.2018 - 18:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Bodrum'da, Kumbahçe Mahallesi'ndeki Paşatarlası Plajı, doldu. Mayosuz deniz kenarına gelen bazı kişiler ise elbiseleriyle denize atladı.

"YILIN 12 AYI DENİZE GİRMEK MÜMKÜN"

Denize girenleri şaşkınlıkla izleyenler ise cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti.
Emekli diş doktoru Kamil Dereli, "Gördüğünüz gibi Bodrum'da yılın 12 ayı denize girmeniz mümkün. Yarım saat kadar yüzdüm ve deniz suyu çok güzeldi. Bodrum'da biraz güneşi gördüğümüzde kendimizi denize bırakıyoruz" dedi.

Şubat ayında Bodrum'da denize girdiler

Şubat ayında Bodrum'da denize girdiler

Şubat ayında Bodrum'da denize girdiler

Şubat ayında Bodrum'da denize girdiler

Şubat ayında Bodrum'da denize girdiler

Şubat ayında Bodrum'da denize girdiler

Şubat ayında Bodrum'da denize girdiler

Şubat ayında Bodrum'da denize girdiler

Şubat ayında Bodrum'da denize girdiler

Şubat ayında Bodrum'da denize girdiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

78
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

419
ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

169
CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

88
Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

110
Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

82
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM