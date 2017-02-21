taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.893
USD
3,6213
EURO
3,8190
ALTIN
143,33
PETR
57,0500

Şubat ayında İstanbul'da denize girdiler

İstanbul Kartal’da havanın güneşli olmasını fırsat bilen bir grup genç, 10 derece sıcaklıkta deniz keyfi yaptı.

21.02.2017 - 15:28
  1. Haberler
  2. İç Haber

Soğuk ve yağışlı geçen günlerin ardından bugün güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen İstanbullular sokağa döküldü.

Bazıları gezerek güzel havanın tadını çıkarırken bazıları da denize girerek şaşırttı.

BİR GRUP GENÇ DENİZE GİRDİ

Kartal Dragos sahiline gelen bir grup genç, güneşli ve güzel havada deniz keyfi yaptı. İlk fırsatta kendilerini denize atan gençler Dragos sahilinde bulunan belediye iskelesinden atlayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Havanın güneşli olmasına rağmen hala 10 derece olması nedeniyle gençlerin denize girdiğini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Şubat ayında İstanbul'da denize girdiler

Şubat ayında İstanbul'da denize girdiler

Şubat ayında İstanbul'da denize girdiler

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği

CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği

98
FETÖ'nün damadı hakimi kızdırdı

FETÖ'nün damadı hakimi kızdırdı

65
AK Parti referanduma 3İ formülüyle hazırlanıyor

AK Parti referanduma 3İ formülüyle hazırlanıyor

142
Cumhurbaşkanı'na suikast davasında bugün Kuzu dinlendi

Cumhurbaşkanı'na suikast davasında bugün Kuzu dinlendi

91
Ömer Halisdemir davası başlıyor

Ömer Halisdemir davası başlıyor

81
Fenerbahçe'den Hamza Hamzaoğlu atağı

Fenerbahçe'den Hamza Hamzaoğlu atağı

39
Hırsızlar yatak odasına kadar girdiler VİDEO

Hırsızlar yatak odasına kadar girdiler VİDEO

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM