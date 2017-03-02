Şubatta Rus turist sayısı yüzde 3 bin 422 arttı

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristik firması genel müdürü Recep Yavuz, 2016 Ocak ve Şubat ayları ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında Antalya'ya seyahat acenteleri aracılığıyla gelen turist rakamlarını değerlendirdi.

İki aylık verilerde, geçen yıl uçak düşürülme olayı nedeniyle büyük krizin yaşandığı ve eylül ayından itibaren yeniden ilişkilerin normale döndüğü Rusya pazarında rekor artışlar gözlendi.

ŞUBAT AYINDA REKOR

Rusya başta olmak üzere BDT ülkelerini içeren pazarda 2016 Ocak- Şubat aylarında Antalya'ya toplam 1398 turist gelirken, bu yıl aynı dönemde Rus turist sayısı 27 bin 75 kişiye yükseldi. BDT-Rus pazarındaki iki aylık dönemdeki değişimin yüzde 1837 olduğunu kaydeden Recep Yavuz, sadece Şubat ayında geçen yıl 360 olan BDT ve Rusya pazarındaki turist sayısının yüzde 3 bin 422 artışla 12 bin 679'a çıktığını anlattı. Bu artış oranı 35 kattan fazla oldu.

AVRUPA PAZARINDA DÜŞÜŞ

2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında Antalya'ya seyahat acenteleri aracılığıyla gelen toplam turist sayısında ise yüzde 25 düşüş yaşandı. Seyahat acenteleri aracığıyla Antalya'ya gelen turist sayısına bakıldığında, iki ana pazardan Almanya'da yüzde 50 gerileme yaşandı. Geçen yıl Ocak-Şubat aylarında 104 bin 452 Alman turist gelirken, bu yılın ilk 2 ayında rakam 51 bin 935'e geriledi. İskandinav pazarından yüzde 25 düşüşle 5 bin 643, İngiltere'den yüzde 41 düşüşle 5 bin 24, Hollanda'dan yüzde 72 düşüşle 1873, Belçika'dan yüzde 48 düşüşle 1622 turist geldi. Avusturya'dan yüzde 62 düşüşle 1070, İsviçre'den yüzde 78 düşüşle 758, Polonya'dan yüzde 40 düşüşle 334, Fransa'dan yüzde 98 düşüşle 16 turist geldi.

ORTADOĞU-ÇEK VE ROMEN PAZARLARI ARTTI

Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerle Rusya'yı kapsayan BDT pazarındaki rekor artışın yanı sıra, ağırlıklı Arap ülkelerinin bulunduğu diğer pazarlarda da toplam yüzde 507 artış yaşandı. Bu pazarlardan geçen yıl ilk iki ayda 1599 turist gelirken, bu yıl aynı dönemde rakam 9 bin 701'e yükseldi. Çek-Slovak pazarından yüzde 12 artışla 329, Romen pazarında da yüzde 16 artışla 162 turist seyahat acentelerini kullanarak Antalya'ya geldi.

RUS ARTIŞI EYLÜLE KADAR SÜRER

Rusya pazarında geçen yıl yaşanan ciddi düşüşü hatırlatan Recep Yavuz şu değerlendirmeyi yaptı:



"Rusya pazarındaki düşüşten Antalya ciddi oranda etkilenmişti. İlişkilerin düzelmesiyle de ciddi oranda olumlu etkilendi. Bu açıdan Antalya'daki düşüş de yükseliş de çok sert oldu. BDT-Rusya pazarında Eylül ayı sonuna kadar da ciddi oranda yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz. Çünkü geçen yıl Eylül ayında kriz çözülmüştü. Eylülden sonra da artışlar devam eder, ancak bugünkü gibi çok yüksek oranlar olmaz. Bu pazarda yıl boyunca ise 3 milyon 400 bin turist öngörüyoruz."



Yavuz, Avrupa pazarındaki düşüşün ise önümüzdeki fuarlardan sonra düzelmesini umut ettiklerini açıkladı.