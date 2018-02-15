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Suç çetesi gölge operasyonuyla çökertildi

Karabük merkezli 6 ilde 3 aylık süren teknik takibin sonunda polis ekipleri organize suç çetesine operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi yakalandı.

İHA | 15.02.2018 - 16:42..
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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu silahlı organize suç örgütü oluşturan 9 kişilik çete üyelerine ‘Gölge’ operasyonu yaptı.

POLİS EKİPLERİNDEN GÖLGE OPERASYONU

Kent genelinde son dönemde organize suç örgütü üyelerinin bir çok vatandaşı silah zoruyla tehdit ederek, zorla senet imzalatan ve haraç kesen çete üyelerini takibe alan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Gölge’ operasyonu için düğmeye bastı.

Suç çetesi gölge operasyonuyla çökertildi

ŞİFRELİ KONUŞUYORLARDI, POLİSTEN KAÇMADI

Polise yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuşan çete üyelerin liderlerine ‘Gölge’ haraç kesecekleri yere ‘Montolama’, uyuşturucuya ‘Yeşil sabun’, silah mermilerine ‘Leblebi’, silahlara ‘Harç makinesi’ ifadeleri kullandığını tespit eden ekipler Karabük merkezli, Bursa, Yalova, Rize, Van ve İstanbul illerinde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında çete lideri Salih K. ile birlikte, F.G., E.B., N.Y., M.T., H.T., U.Y., S.K. ve M.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.

ELE GEÇENLER

Silahla yaralama, maddi menfaat elde etmek, zorla çek senet imzalatmak, baskı silahla tehdit, 6136 Ssyılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen şahıslardan 5 adet 9 mm çaplı ruhsatsız silah, 2 adet 7,65 mm ruhsatsız silah, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek, bu silahlara ait 99 adet dolu mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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