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Suç işledikleri araçları baraja atan çete yakalandı

İstanbul'da suç işlerken kullandıkları 8 otomobili Alibeyköy Barajı'na atan 'Arap Emrah' çetesi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

31.10.2017 - 09:49
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi İlçelerinde cinayet, yaralama, gasp, tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.

Suç işledikleri araçları baraja atan çete yakalandı

BARAJDAN 8 OTOMOBİL ÇIKARILDI

Liderliğini 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah S.'nin yaptığı öne sürülen çetenin saldırılarda kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı'na attığı tespit edildi. Polis dalgıç ekipleri 8 otomobili baraj göletinden çıkardı.

Araçlar, Gazi Polis Merkezi'ndeki otoparka çekildi. İfadeleri alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde bulunan silah ve bıçaklara da el konuldu.

Suç işledikleri araçları baraja atan çete yakalandı

Suç işledikleri araçları baraja atan çete yakalandı

Suç işledikleri araçları baraja atan çete yakalandı

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