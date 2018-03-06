Suç işlemenin rehberi 'Suç Kitabı' raflarda

Karındeşen Jack bu korkunç ismi nasıl kazandı? Eiffel Kulesini kim “sattı”? Hatton Garden soyguncuları tam dört gün süren soygunu nasıl başardılar? Bu kitap, dünyanın en kötü şöhretli yüzden fazla dolandırıcılığını, soygununu ve cinayetini mercek altına alıyor.

Merak uyandıran Suç Kitabı, dikkat çekici grafikleri, güçlü ve etkili metinleriyle gerçek suç ve kriminoloji tarihine yeni bir bakış sağlıyor. Korsanlar ve haydutlardan seri katillere ve 21. Yüzyılın siber avcılarına, adalet sisteminin yanı sıra suçluların zihinlerine de bir pencere açıyor.

İster hukuk veya psikoloji öğrencisi ister polisiye roman okumaya meraklı bir kitap kurdu olun, burada bol miktarda düşünmeye zorlayan, tüyler ürpertici vakalar bulacaksınız.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Murat Erden

Türü: İnceleme

Baskı yılı: 2018

Syf: 352

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]