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Suç işlemenin rehberi 'Suç Kitabı' raflarda

Büyük Fikirleri Kolayca Anlayın serisinden bir kitap daha Alfa Yayınları’nda. İncelediği konularla dikkatleri üzerine çeken seri bu defa bir Suç Kitabı ile geliyor.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 09:08..
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Karındeşen Jack bu korkunç ismi nasıl kazandı? Eiffel Kulesini kim “sattı”? Hatton Garden soyguncuları tam dört gün süren soygunu nasıl başardılar? Bu kitap, dünyanın en kötü şöhretli yüzden fazla dolandırıcılığını, soygununu ve cinayetini mercek altına alıyor.

Merak uyandıran Suç Kitabı, dikkat çekici grafikleri, güçlü ve etkili metinleriyle gerçek suç ve kriminoloji tarihine yeni bir bakış sağlıyor. Korsanlar ve haydutlardan seri katillere ve 21. Yüzyılın siber avcılarına, adalet sisteminin yanı sıra suçluların zihinlerine de bir pencere açıyor.

Suç işlemenin rehberi 'Suç Kitabı' raflarda

İster hukuk veya psikoloji öğrencisi ister polisiye roman okumaya meraklı bir kitap kurdu olun, burada bol miktarda düşünmeye zorlayan, tüyler ürpertici vakalar bulacaksınız.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Murat Erden

Türü: İnceleme

Baskı yılı: 2018

Syf: 352

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Kitap Yurdu

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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