taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7099
Euro
6.50795
Altın
1232.6795
Borsa
92692.17
Gram Altın
226.246

Suç makinesi firari kadın bu kez kaçamadı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince durdurulan minibüsten aniden atlayarak yalın ayak kaçan kadın kısa sürede yakalandı.

İHA | 24.10.2018 - 22:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kayseri yolu girişinde şüphe üzerine durdurduğu minibüste arama yapmak istedi. Bu sırada minibüste bulunan Pınar Ö. isimli kadın, aniden minibüsten atlayarak yalın ayak kaçmaya başladı.

Suç makinesi firari kadın bu kez kaçamadı

Suç makinesi firari kadın bu kez kaçamadı VİDEO

39 SUÇ KAYDI VAR

Yaşanan kısa süreli kovalamacının ardından kadın polis ekiplerince yakalandı. Kendisini Sibel G. olarak tanıtan kadının emniyetteki parmak izi sonrası kendini değişik illerde 4 ayrı kimlikle, hırsızlık konularından 39 suç kaydı olan, cezaevi firarisi, 12 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Pınar Ö. (25) olduğu anlaşıldı.

İstanbul, Kocaeli, Ankara, Gaziantep gibi illerde çok sayıda hırsızlık olayına karışan Pınar Ö., alınan sağlık raporunun ardından Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Suç makinesi firari kadın bu kez kaçamadı

BOHÇACI VE DİLENCİ KILIĞINDA HIRSIZLIK

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının büyük çoğunluğun ev zilleri çalan sözde bohçacı ve dilenci görünümlü bayanların gerçekleştirdiğini belirterek, bu gibi şüphelileri gören vatandaşların anında 155 Polis İmdat telefonunu aramalarını istediler.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emeklilikte yaş önergesi reddedildi

Emeklilikte yaş önergesi reddedildi

453
CHP 105 belediye başkanı adayını belirledi

CHP 105 belediye başkanı adayını belirledi

45
Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz

Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz

102
Muhalefetin Meclis'teki sevinç dolu anları

Muhalefetin Meclis'teki sevinç dolu anları

664
MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil

MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil

366
New York Times: Erdoğan siyasi rüşveti reddetti

New York Times: Erdoğan siyasi rüşveti reddetti

153
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta görevden alındı

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta görevden alındı

237
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM