İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kayseri yolu girişinde şüphe üzerine durdurduğu minibüste arama yapmak istedi. Bu sırada minibüste bulunan Pınar Ö. isimli kadın, aniden minibüsten atlayarak yalın ayak kaçmaya başladı.

Suç makinesi firari kadın bu kez kaçamadı VİDEO



39 SUÇ KAYDI VAR

Yaşanan kısa süreli kovalamacının ardından kadın polis ekiplerince yakalandı. Kendisini Sibel G. olarak tanıtan kadının emniyetteki parmak izi sonrası kendini değişik illerde 4 ayrı kimlikle, hırsızlık konularından 39 suç kaydı olan, cezaevi firarisi, 12 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Pınar Ö. (25) olduğu anlaşıldı.

İstanbul, Kocaeli, Ankara, Gaziantep gibi illerde çok sayıda hırsızlık olayına karışan Pınar Ö., alınan sağlık raporunun ardından Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BOHÇACI VE DİLENCİ KILIĞINDA HIRSIZLIK

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının büyük çoğunluğun ev zilleri çalan sözde bohçacı ve dilenci görünümlü bayanların gerçekleştirdiğini belirterek, bu gibi şüphelileri gören vatandaşların anında 155 Polis İmdat telefonunu aramalarını istediler.