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Suç örgütü lideri İranlı Zindaşti ve 2 polis tutuklandı

Organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ve örgütün 5 elemanı tutuklandı.

AA | 20.04.2018 - 03:35..
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İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Zindaşti ve 2 polisin aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. Suç örgütüyle birlikte yargılanan bir emekli polis ise serbest bırakıldı.

Suç örgütü lideri İranlı Zindaşti ve 2 polis tutuklandı

BİR EMEKLİ POLİS SERBEST KALDI

Savcılık, şüphelilerden Naci Şerifi Zindaşti, yeğeni ve iki polis memurunun da aralarında bulunduğu 7 kişiyi tutuklama, Zindaşti'nin eşi dahil üç kişiyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Sorgu işlemi sonrası nöbetçi hakimlik, şüphelilerden Naci Şerifi Zindaşti ve yeğeni Ekrem Öztunç'un "tasarlayarak kasten öldürme", Seyyid Nurullah Rezai'nin "suç örgütüne üye olmak", Ali Savaşır'ın "suç örgütüne yardım etmek", başkomiser Fatih Yılmaz ile emekli polis memuru Ergül Kapukaya'nın ise "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Nöbetçi hakimlik, tutuklama istemiyle sevk edilen emekli polis memuru Gönen Karakaya'yı adli kontrolle serbest bıraktı. Adli kontrol talep edilen Zindaşti'nin eşinin de aralarında bulunduğu üç şüpheliye de adli kontrol tedbirleri uygulanması karara bağlandı.

Suç örgütü lideri İranlı Zindaşti ve 2 polis tutuklandı

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