Suça karışan ABD'li diplomat sınırdışı ediliyor

Wellington'daki ABD Büyükelçiliği'nde teknik ateşe olarak görev yapan Colin White'ın karıştığı olayın detayları açıklanmazken, olayda ABD'li diplomatın burnunun kırıldığı ve gözünde morluk oluştuğu belirtildi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TALEP EDİLECEK

Yeni Zelanda polisi, ABD'li diplomatın polis ekipleri olay yerine ulaşmadan bölgeyi terk ettiğini ve bu nedenle herhangi bir gözaltı durumu yaşanmadığını açıklarken, ABD'li yetkililerden White'ın diplomatik dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti. ABD'nin bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine ise Yeni Zelanda, ABD'li diplomattan ülkeyi terk etmesini istedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDECEK

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'li diplomatın dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edildiği çünkü ABD'li diplomatın cezası 1 yıldan fazla olan ciddi bir suça karıştığı belirtildi.

Kısa süre içerisinde Yeni Zelanda'yı terk etmesi beklenen Colin White hakkındaki soruşturma ülkeyi terk ettikten sonra da devam edecek.