Suçlulara geçit yok

Adana Emniyet Müdürlüğü suçluları yakalamak için polislerin yanı sıra eğittiği köpeklerden de faydalanıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polis memurları tarafından "Leon" isimli kurt köpeğine özellikle kapkaç, hırsızlık ve gasp yapanları yakalamak için eğitim veriliyor.

LEON'UN GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKATI

Bu eğitimler sırasında senaryo gereği bir genç kızın çantasını çalan kapkaççıyı Leon anında yakalıyor. Leon'un engelleri aşarak kapkaççıyı yakalarken ve sonrasında verdiği mücadele izleyenleri büyüledi.

Adana'da suçluların korkulu rüyası Leon VİDEO