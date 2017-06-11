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Suçluya benzediği için yanlışlıkla 17 yıl yattı

ABD'nin Kansas eyaletinde silahlı soygunda hapse atılan adam 17 yıl boyunca boş yere hapis yattı.

11.06.2017 - 22:09
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Suçluya benzediği için yanlışlıkla 17 yıl yattı

BBC Türkçe'nin haberine göre ABD'nin Kansas eyaletinde gerçekleşen bir silahlı soygun suçu için 19 yıl hapse mahkum edilen bir adam, kendisine kopyası kadar benzeyen şüpheli adam bulunduğunda bırakıldı.

Sadece görgü tanıklarının ifadeleriyle teşhis edilerek yakalanan Richard Anthony Jones, yeterli kanıt bulunamadığı için 17 yıl sonra salıverildi.

BİRBİRİNDEN AYRILAMAYACAK KADAR BENZİYORLAR

Tanıklar, iki adamın birbirinden ayrılamayacak kadar benzediğini söyledi. Jones, kendisine bu kadar benzeyen diğer adamı bulmanın "samanlıkta iğne aramak" kadar zor olduğunu belirtti.

Serbest bırakılan Jones, "Şansa inanmam ama sanırım Tanrı beni kutsadı" dedi.

Suçluya benzediği için yanlışlıkla 17 yıl yattı

"TEMYİZ BAŞVURULARIM REDDEDİLDİ"

1999'da Kansas'ta bir parkta oturan insanların soyguna uğraması sonrası yakalanarak suçlu bulunan Jones, "Bütün temyiz başvurularım reddedildi. Zor bir yolculuktu" diye açıkladı.

BENZERLİĞİ MAHKUMLAR FARK ETTİ

Bir gün Jones'un yanındaki mahkumlar, Ricky olarak bilinen bir adama ne kadar benzediğinden bahsettiler. Üstelik ilk isimleri de aynıydı. Ricky'nin fotoğrafını gösterdiklerinde ise, bütün taşlar yerine oturdu.

John 2015'te yanlışlıkla cezalandırılan mahkumlara destek veren Midwest Innocence Project adlı inisiyatife Ricky adlı bir adamdan bahsettiğinde, buradaki araştırmacı avukatlar devreye girdi.

Suçluya benzediği için yanlışlıkla 17 yıl yattı

SUÇU KABUL ETMEDİ

Avukatları Jones'ın olay gerçekleştiğinde kız arkadaşı ve onun ailesiyle olduğunu beyan etti. Yalnızca Ricky adıyla bilinen benzeri için, henüz bir dava açılmadı. Jones'ın yeniden yargılandığı duruşmada ifade veren Ricky adındaki adam, suçu işlediğini de kabul etmedi.

Polisin 17 yıl önce kimlik belirleme prosedürlerinde ciddi hatalara düştüğü eleştirisi yapıldı. Özgürlüğüne kavuşan Jones ise, tekrar çocukları ve ailesiyle birlikte olmaktan mutlu.

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