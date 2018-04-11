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Sucuk çalan kedi kafese hapsedildi

Muğla Bodrum'da bir kedi süpermarketten sucuk çaldığı ve ürünlere zarar verdiği için işletmeciler tarafından kafese hapsedildi.

AA | 11.04.2018 - 19:51..
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Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir süpermarkette yaşandığını iddia etti.

"KAFESE HAPSEDİLDİ"

Kediye böyle bir cezanın verilmesini şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden Uslu, "Sucuk çaldığı gerekçesiyle kediyi hapsetmişler. Duyarlı bir vatandaş derneğimize bildirdi. O bölgeye yakın olan bir üyemiz sağ olsun kediyi kurtardı." dedi.

Uslu, bilinen bir süpermarketin çalışanlarının böyle bir şeyi nasıl yaptığına anlam veremediğini ifade etti.

Öte yandan kedinin kafes içindeki anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sucuk çalan kedi kafese hapsedildi

Sucuk çalan kedi kafese hapsedildi

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