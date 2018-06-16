Suçüstü yakalanan hırsız serbest kaldı

İstanbul'da bir akaryakıt istasyonunda arabasını yıkayan bir vatandaş, hırsızın hedefi oldu. Vatandaşın arabasını temizlerken aşağı eğilmesini fırsat bilen hırsız, arabanın içinden cüzdan çalıp kaçtı.

SİVİL POLİSLERDEN KAÇAMADI

Olan bitenden habersiz vatandaş, arabasını temizlemeye devam ederken, aynı istasyondan yakıt almakta olan sivil polisler olayı farkedip hırsızın peşinden koştu. Hırsızı yakalan polisler, cüzdanı da sahibine verdi. Hakkında işlem yapılan hırsız, suçüstü yakalanmasına rağmen serbest bırakıldı.

Polisin gözü önünde hırsızlık yaptı yakalandı VİDEO