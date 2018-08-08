Suçüstüne yakalanan iki kadında HIV virüsü çıktı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Eskicamii Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Eve geçen 6 Ağustos'ta operasyon düzenleyen polis, Uganda uyruklu R.K. ve Ukrayna uyruklu S.S.'yi fuhuş yaparken suçüstü yakaladı. Polis, iki kadını fuhşa zorladıkları ileri sürülen M.Ö., M.A. ve K.C.'yi de gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Hastaneye sevk edilen şüphelilerden fuhuş yaptıkları belirlenen R.K. ve S.S.'de HIV virüsüne rastlandı. İki kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından, M.A. ve K.C. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.