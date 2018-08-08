taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.974
USD
5,2833
EURO
6,1364
ALTIN
206,16
PETR
72,0800

Suçüstüne yakalanan iki kadında HIV virüsü çıktı

Manisa Salihli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve HIV virüsüne rastlanan yabancı uyruklu iki kadın sınır dışı edildi.

DHA | 08.08.2018 - 20:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu  Eskicamii Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Eve geçen 6 Ağustos'ta operasyon düzenleyen polis, Uganda uyruklu R.K. ve Ukrayna uyruklu S.S.'yi fuhuş yaparken suçüstü yakaladı. Polis, iki kadını fuhşa zorladıkları ileri sürülen M.Ö., M.A. ve K.C.'yi de gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Hastaneye sevk edilen şüphelilerden fuhuş yaptıkları belirlenen R.K. ve S.S.'de HIV virüsüne rastlandı. İki kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından, M.A. ve K.C. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Suçüstüne yakalanan iki kadında HIV virüsü çıktı



Suçüstüne yakalanan iki kadında HIV virüsü çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yasa dışı bahis çetesine operasyon

Yasa dışı bahis çetesine operasyon

125
Süleymancılara kurban tepkisi: Akşener'den isteyin

Süleymancılara kurban tepkisi: Akşener'den isteyin

586
Suriye'de hakimiyet alanlarındaki değişim sürüyor

Suriye'de hakimiyet alanlarındaki değişim sürüyor

95
Nevşin Mengü ekonomistten istediği cevabı alamadı

Nevşin Mengü ekonomistten istediği cevabı alamadı

125
Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

144
Önümüzdeki 10 yılda en çok kazandıracak meslekler

Önümüzdeki 10 yılda en çok kazandıracak meslekler

75
6.5 aylık hamile Aslıhan Turan bikini giydi

6.5 aylık hamile Aslıhan Turan bikini giydi

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM