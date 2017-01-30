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Sudan Kültür Bakanından mevkidaşı Nabi Avcı'ya davet

Sudan Kültür Bakanı Et-Tayyib Hasan Bedevi, mevkidaşı Nabi Avcı'yı, 2017 Sennar İslam Kültür Başkenti etkinliklerine davet etti.

30.01.2017 - 03:14
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Sudan Haber Ajansı SUNA'ya göre, Bedevi, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, Hartum Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Feyzullah Bahçi ve Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Hartum Program Koordinatörü Celalettin Güngenci ile bir araya geldi.

DARFUR SULTANI ALİ DİNAR'IN 100. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ

Bedevi, görüşmede, Türkiye'nin, Darfur Sultanı Ali Dinar'ın 100. ölüm yıl dönümü ve 2017 Sennar İslam Kültür Başkenti etkinliklerine katılımı ile iki ülke arasındaki altyapı, tarihi eser, müze ve bilimsel programlarla ilgili yürütülen projelerin ele alındığını belirtti. Bedevi, Avcı'nın söz konusu etkinliklere katılması için davet edildiğini kaydetti.

BÜYÜKELÇİ AYDIN'DAN OLUMLU YANIT

Büyükelçi Aydın ise Türkiye'nin, Darfur'un kuzeyindeki El-Faşir kentinde düzenlenecek Sultan Dinar'ın ölüm yıl dönümü etkinliklerine katılmaya hazır olduğunu ifade etti. Aydın, Sultan Dinar'ın iki ülke arasındaki köklü ve derin tarihi ilişkileri temsil eden büyük bir sembol olduğuna işaret etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), 2017 yılı İslam Kültür Başkenti olarak Sennar'ın yanı sıra İran'ın Meşhed, Ürdün'ün başkenti Amman ve Uganda'nın başkenti Kampala'yı seçmişti.

Darfur Sultanı Ali Dinar, İngilizlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinde 1916'da ölmüştü.

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