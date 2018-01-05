Sudan-Mısır arasında 'Sevakin Adası' krizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı'ndan Sevakin Adası'nın imarı için Türkiye’ye tahsis edilmesini istedi.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir de, Sevakin Adası'nın imar için Türkiye tahsis edilmesini kabul etti.

MISIR, ADANIN TÜRKİYE'YE VERİLMESİNDEN RAHATSIZ

Bölgede büyük bir yankı uyandıran anlaşma, Mısır medyasında sert bir şekilde eleştirilerek, bölgede gerginliğe yol açtığı belirtildi.

Mısır medyası, iki ülke arasında varılan anlaşmanın amacının adada bir donanma üssü kurulması ve "Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah el Sisi'nin devrilmesi" olduğu iddialarına yer verdi.

SİSİ'NİN MEDYASI 'KOMPLO' DEDİ

BBC Türkçe'nin haberine göre, Mısır'da Devlet Başkanı el Sisi ve hükümetinin denetimindeki medya, Sevakin anlaşmasından sonra Türkiye ve Sudan'ın bir komplo peşinde olduğu dikkat çekildi.

"TÜRK ÇILGINLIĞI"

El Watan gazetesi, "Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir dolar karşılığında ateşle oynuyor. Sudan, Türk çılgınlığı ve İran komplosunun, Etiyopya'nın Mısır'ı susuz bırakma ve Katar'ın Mısır'ı mali olarak çökertme planlarının gölgesinde, tarih ve coğrafya yasalarını ihlal ederek Mısır'a karşı saf tutuyor" ifadelerini kullandı.