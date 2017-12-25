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Sudan, Türkiye için ucuz ve kaliteli et satmak istiyor

Sudan Tarım ve Orman Bakanı Ijaimi, Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretme konusunda projeler hazırlandığını ifade ederek projenin detaylarını anlattı.

AA | 25.12.2017 - 17:32..
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Sudan, Türkiye için ucuz ve kaliteli et satmak istiyor

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Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi, AA muhabirine, Türkiye ile Sudan arasındaki ortak tarım projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz." diyen Ijaimi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla 2014 yılında Türkiye ile Sudan arasında iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı.

PROJE TEST AŞAMASINDA

Bakan Ijaimi, bu kapsamda 30 bin hektarlık pilot bölgede projenin test edildiğini belirtti ve projenin tümünün hayata geçirilmesi için gereken hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

Sudan, Türkiye için ucuz ve kaliteli et satmak istiyor


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan, Çad ve Tunus ziyareti kapsamında, Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen Sudan-Türkiye İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

"4 DOLARDAN FAZLA OLMAZ"

Ijaimi, söz konusu pilot bölgede çeşitli tohumların denendiğini, buradan alınacak sonuçların büyük ölçekli projeler için kullanılacağını ifade etti.

Sudan'da canlı hayvan üretim maliyetlerinin düşük olduğunu dile getiren Ijaimi, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz." diye konuştu.

ERDOĞAN'IN SUDAN ZİYARETİ

Ijaimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinin önemine de işaret ederek, bu çerçevede bakanlar ve iş dünyasının bir araya geldiğini söyledi.

Türk iş adamlarının Sudan'daki yatırım fırsatları ve tarım sektörü konusunda bilgilendirildiğini anlatan Ijaimi, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkı sunacağını vurguladı.

TARIM HEYETLERİ BİR ARAYA GELECEK

Türkiye ve Sudan arasında çeşitli alanlarda stratejik iş birliği için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ijaimi, iki ülke tarım heyetlerinin şubatta bir araya geleceğini, ardından bu kapsamda Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Ijaimi, "Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu biliyor ve tarım alanında, kazan-kazan şeklinde, stratejik bir partnerlik üzerine çalışıyoruz." dedi.

SUDAN'DA YATIRIM

TİGEM aracılığıyla 2014 yılında imzalanan anlaşma ile Sudan'da pilot çiftlik kurulması ve 5 farklı bölgede belirlenen arazilerde Türk girişimcilerin yatırım yapmasının önünün açılması hedefleniyor.

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