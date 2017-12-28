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Sudan: Türkiye ile yapılan anlaşma korkutmasın

Sudan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında yapılan Türkiye ile Sevakin Adası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini duyurdu.

AA | 28.12.2017 - 04:55..
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Sudan'ın Riyad Büyükelçiliği Basın Bölümü Sorumlusu El-Mutez Ahmed İbrahim, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye ile yapılan Sevakin Adası'ndaki limanın yeniden inşası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini ve bunun Mısır-Sudan arasındaki Halayib ve Şelatin konusundaki anlaşmazlıkla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Sudan: Türkiye ile yapılan anlaşma korkutmasın

İbrahim, Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde yayımlanan "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlıklı haberde yer alan ifadelerin Sudan'a, ülke otoritesine ve bazı ülkelerle ilişki kurma hakkına hakaret olduğunu kaydetti.

"HABERLERİ İNCELEDİM TEHDİT GÖREMEDİM"

Ukkaz gazetesindeki haberde yer alan "Türkiye'nin Afrika tamahı" ifadesini eleştiren İbrahim, "Gazete, habere Reuters ve Fransız haber ajansı AFP'yi kaynak gösteriyor. Söz konusu ajanslarda haberin ana metnini inceledim ancak 'tamah' kelimesine işaret eden herhangi bir ifade ya da bunda Arap ulusal güvenliğini tehdit eden herhangi bir durum göremedim." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın, halkının yararını gözeterek dış ilişkilerinde dikkat ettiği üzere Arap ulusal güvenliğine zarar vermeden diğer ülkelerle barışçıl ilişkiler kurduğunu aktaran İbrahim, "Sevakin, Sudan'ın elinde. Başka bir kesimin değil." ifadelerine yer verdi.

Sudan: Türkiye ile yapılan anlaşma korkutmasın

"SUDAN TÜRKİYE'YE SARILIYOR"

Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlığıyla yayımlanarak Reuters ve AFP'ye dayandırılan haberde, "Türkiye'nin Afrika'ya tamah ettiği, deniz yoluyla genişlemek istediği" yönünde ifadeler kullanıldı.

"SADECE YATIRIM SAHASI OLARAK TÜRKİYE'YE VERİLECEK"

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti çerçevesinde önceki gün mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından Hartum'da ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Sudan: Türkiye ile yapılan anlaşma korkutmasın

Gandur, basın toplantısında, Kızıldeniz'deki Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesine ilişkin "Bölge olarak değil, Sevakin Adası yalnızca Türkiye'ye yatırım sahası olarak verilecek. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, eski dönemlerde olduğu gibi hac yolculuğunun başlangıç yeri olan bu bölgenin hem ibadet içerikli hem de turizm amaçlı ortak bir yatırım alanı olarak değerlendirilmesini onaylıyor. Bu normal bir durum." değerlendirmesini yapmıştı.

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