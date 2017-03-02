Sudan'a 28 yıl sonra başbakan atandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Beşir'in liderliğini yaptığı Ulusal Kongre Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Mahmud, düzenlediği basın toplantısında, "Üst düzey parti yetkilileriyle yapılan toplantıda, Salih'in başbakan olarak atanması konusunda mutabık kalındı. Salih, aynı zamanda cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığı görevine de devam edecek." dedi.

HÜKÜMETİ KURMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Mahmud, Cumhurbaşkanı Beşir'in atamaya ilişkin kararnamesinin yarın yayımlanacağını belirterek, Salih'in ulusal diyalog sürecine katılan siyasi taraflarla istişarelerde bulunarak hükümeti kurma çalışmalarına başlayacağını kaydetti.

Ömer el-Beşir, 1989 yılında yönetime gelmesiyle başbakanlık makamını iptal ederek başkanlık sistemine geçmişti. Sudan parlamentosu, geçen aralık ayında, aralarında yeniden başbakanlık makamı oluşturma gibi bazı düzenlemeleri içeren anayasa değişikliğini onaylamıştı.