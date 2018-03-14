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Sudan'da 5 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sudan'da 5 milyondan fazla kişinin yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

AA | 14.03.2018 - 01:10..
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Ülkede insani yardıma muhtaç insan sayısının bir önceki yıla göre 0,7 milyon artış göstererek 5,5 milyona ulaştığı, özellikle sel ve kuraklık gibi doğal afetlerin gıda güvenliğini olumsuz etkilediği belirtildi.

Sudan'da 5 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

HER YIL 2,47 MİLYON ÇOCUK ZARAR GÖRÜYOR

OCHA verilerine göre Sudan'daki temel insani ihtiyaçların çeşitli faktörlerden dolayı karşılanamadığı, ülkedeki çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş insanların, gıda güvensizliği yaşayanların ve çevre ülkelerden mülteci akınının artan sayılarda etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Sudan'da her yıl 2,47 milyon çocuğun ve akut malnütrisyondan (açlığa bağlı hastalıklar) zarar gördüğü, bu çocuklardan 694 bininin şiddetli şekilde hastalıktan etkilendiği bildirildi.

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