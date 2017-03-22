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Sudan'da 9 silah kaçakçısı hakkında idam kararı

Sudan'da terörle mücadele yasasını ihlal etmek ve silah ticareti yapmakla suçlanan 9 kişinin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

22.03.2017 - 13:41
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Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Darfur'un güneyindeki Ed-Dain bölgesinde görevli Özel Sudan Mahkemesi, 9 kişi hakkında terörle mücadele ve ceza kanunlarını ihlal ederek silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.

İDAM KARARINA KARŞI TEMYİZ YOLU AÇIK

Söz konusu kişilerin ne zaman nerede yakalandıklarına dair bilgi verilmezken, yanlarında bulunan silah ve mühimmat ile araçlarına devlet tarafından el konulduğu belirtildi. İdam kararlarına karşı temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi, 2003 yılından bu yana hükümete karşı savaşıyor. SPLM-N örgütü ise 2011'den itibaren Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

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