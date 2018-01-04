Sudan'da ateşkes süresi uzatıldı

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, ülkedeki silahlı gruplarla sağlanan ateşkesin süresini 3 ay uzatma kararı aldığı bildirildi.

3 AY UZATILACAK

Sudan Haber Ajansı'nda (SUNA) yer alan habere göre, Beşir, tüm operasyon bölgelerinde ateşkesi üç ay uzatma kararı aldı.

Sudan hükümeti ile silahlı gruplar arasında ekim ayında gerçekleşen toplantılar sonucunda ateşkes süresinin operasyon bölgelerinde 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldığı kaydedilmişti.

KARAR BEŞİNCİ KEZ UZATILDI

Devlet ve silahlı gruplar arasında 2016'nın haziran ayında başlayan ateşkes kararı 5. kez uzatılmış oldu.