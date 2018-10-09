Sudan'da banka izdihamı

Sudan'ın başkenti Hartum'da banka izdihamı yaşandı. Sabah vakitlerinde para çekebilmek için kuyruğa giren Hartumlular, saatin 08:00 olmasıy ve kapıların açılmasıyla bankaya doluştu. İçerde adeta izdiham yaşandı.
PARA ÇEKME YARIŞI
Ülkede yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle bankalar zaman zaman nakit para vermede sıkıntılar yaşıyabiliyorlar. Bu durum karşısında önlem alan Hartumlular, paralarını çekebilmek için saatler öncesinde girdikleri sırada, 08:00'da bankaya doluşup birbirleriyle para çekebilmek için yarış yaptı.
O anlarda kameraya kaydedilen izdiham, saniyeler içinde bankaya doluşan kalabalık olarak görüldü.