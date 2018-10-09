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Sudan'da banka izdihamı

Sudan'ın başkenti Hartum'da banka izdihamı yaşandı. Bankanın açılmasıyla birlikte içeri hücum eden kalabalık para çekebilmek için birbiriyle yarıştı.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 16:49..
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Sudan'ın başkenti Hartum'da banka izdihamı yaşandı. Sabah vakitlerinde para çekebilmek için kuyruğa giren Hartumlular, saatin 08:00 olmasıy ve kapıların açılmasıyla bankaya doluştu. İçerde adeta izdiham yaşandı.

Sudan'da banka izdihamı

PARA ÇEKME YARIŞI

Ülkede yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle bankalar zaman zaman nakit para vermede sıkıntılar yaşıyabiliyorlar. Bu durum karşısında önlem alan Hartumlular, paralarını çekebilmek için saatler öncesinde girdikleri sırada, 08:00'da bankaya doluşup birbirleriyle para çekebilmek için yarış yaptı.

Sudan'da banka izdihamı VİDEO

Sudan'da banka izdihamı

O anlarda kameraya kaydedilen izdiham, saniyeler içinde bankaya doluşan kalabalık olarak görüldü.

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