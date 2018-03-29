Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde sıkça rastlanan bir hava olayı olan kum fırtınaları, büyüleyici ve bir o akdar da korkutucu manzaralar oluturuyor. O fırtınalardan biri de Sudan'da kaydedildi.

SANİYELER İÇİNDE YUTTU

Sudan'da kaydedilen bu görüntülerde çöl üzerinde oluşan kum fırtınasının kente doğru ilerleyişi görünüyor. Kente hızla ilerleyen fırtına dalgası kısa süre içerisinde kente girdi, saniyeler içinde ise büyün bir bölgeyi adeta yuttu.

Sudan'da kum fırtınası kenti yuttu VİDEO

Güneşli bir gökyüzünü gören bölge halkı, kısa süre içerisinde çölden gelen kum fırtınası ile örtüldü, sarıya boyandı. Görüntüler gerilim filmlerini aratmadı.

KENTİN ÜZERİNİ KAPLADI

Kenti bir örtü gibi kaplayan kum fırtınası camileri, evleri, araçları içine aldı. Yerel halkın alışık olduğu bu görüntülerin yaşandığı sırada günlük yaşam devam etti.