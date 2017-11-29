Sudan'da sığır hırsızları 40 kişiyi öldürdü

Mayıs ayından beri Jonglei ve Boma eyaletlerinde kabileler arasında giderek artan gerginlik kan davasına yol açtı. Kan davalarına neden olan olaylar arasında, çocuk kaçırma, toplu tecavüz ve katliam vakaları var.

40 KİŞİ ÖLDÜ

Jonglei eyaleti Enformasyon Bakanı Jacob Akech Dengdit, komşu Boma eyaletinden gelen silahlı grubun, Duk Padiyet vilayetindeki bir kabileden sığır çalma girişimi sırasında 40 kişiyi öldürdüğünü, 19 kişiyi yaraladığını, çok sayıda kadın ve çocuğu kaçırdığını bildirdi.

Silahlı grubun binden fazla sığırı da gasbettiğini belirten Dengit, "Hükümetin topluluklar arasında barış sağlamaya yönelik tüm çabalarına rağmen, Boma'dan gelen haydutlar felaket yaratmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.