taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

Sudan'daki FETÖ okulları devredildi

Sudan'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların yetkisi Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) verildi.

14.05.2017 - 05:57
  1. Haberler
  2. Dünya

Okulda yapılan devir teslim programında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın ve Hartum Eyaleti Eğitim Bakanı Dr. Farah Mustafa hazır bulundu.

Sudan'daki FETÖ okulları devredildi

OKULLARIN ANAHTARLARI BÜYÜKELÇİYE TESLİM ETTİLER

Karşılıklı anlaşılan sözleşme metni, TMV Sudan Koordinatörü Ömer Alçep ve Hartum Eyalet Bakanlığı Özel Okullar Genel Müdürü Abdullah Muhamed Nasır tarafından imzalandı. Ayrıca Bakan Mustafa, okulun anahtarlarını Büyükelçi Aydın'a teslim etti.

Sudan'daki FETÖ okulları devredildi

BÜYÜKELÇİ: "ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ MAĞDUR OLMAYACAK"

Öğrenci ve velilerin mağdur olmayacaklarının teminatını veren Aydın, şöyle devam etti:

"TMV'nin özverili çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Yeni eğitim yılına okulumuzu hazır hale getireceğiz. Sudanlı çocuklarımızın evlatları bizim çocuklarımızdır. Bu okulda en iyi eğitimi onlara vereceğiz. Hatta eskisinden daha iyi bir konumda olacak. Bu noktada TMV yetkilileri ve bizler, maddi-manevi desteğimizi esirgemeyeceğiz. Devraldığımız okullar, en kısa zamanda kaliteli okullar içerisinde olacaktır."

Sudan'daki FETÖ okulları devredildi

SUDANLI BAKAN: "TMV'YE GÜVENCEMİZ TAM"

Devir teslimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Mustafa da TMV'nin her zaman yanında olduklarını aktardı. Mustafa, "Türk hükümetine devrettiğimiz okullarda bizim geleceğimizin teminatı çocuklarımız yetişecek. Bu noktada TMV'ye güvencemiz tam. Okulların eğitim olarak eskisinden kaliteli hale geleceğini biliyoruz. Okul, Sudan ve Türkiye arasındaki kültür kaynaşmasının önemli parçası olacaktır" diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye İran sınırına da duvar örecek

Türkiye İran sınırına da duvar örecek

65
99 ülkeyi etkileyen küresel siber saldırının bilançosu

99 ülkeyi etkileyen küresel siber saldırının bilançosu

8
Ambulans uçak 15 yaşındaki Elife için havalandı

Ambulans uçak 15 yaşındaki Elife için havalandı

19
Obama'yı ölümle tehdit eden kişiye 5 yıl hapis cezası

Obama'yı ölümle tehdit eden kişiye 5 yıl hapis cezası

3
Paris'in aşk kilitleri sığınmacılara umut oldu

Paris'in aşk kilitleri sığınmacılara umut oldu

3
2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Portekiz kazandı

2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Portekiz kazandı

9
Emniyetten Anneler Günü klibi

Emniyetten Anneler Günü klibi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM