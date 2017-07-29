taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Sudan'daki Türk hastanesinden ücretsiz sünnet projesi

Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin projesinde etimler, fakir ailelerin çocukları ve kamplarda yaşayan çocuklar sünnet ediliyor.

29.07.2017 - 23:21
  1. Haberler
  2. Dünya

Sudan’ın Nyala şehrinde 2014'te açılan ve birçok yardım projesini hayata geçiren Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sünnet projesiyle yetimleri ve maddi durumu olmayan ailelerin çocuklarının sünnetini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Sudan'daki Türk hastanesinden ücretsiz sünnet projesi

RAMAZAN'DAN BU YANA 500 ÇOCUK SÜNNET EDİLDİ

Ramazan ayında başlayan proje kapsamında, Çocuk Cerrahisi Uzman Dr. Abdülkerim Yılmaz’ın kontrolünde şu ana kadar yaklaşık 500 çocuk sünnet edildi.

Hastanenin Başhekimi Dr. Halil Akar, sadece hastanede değil hastane dışında da Nyalalılarla iç içe olduklarına dikkati çekerek, "Dünyada en çok yetimin bulunduğu yerdir burası. O yüzden sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yetim ve maddi durumu olmayan aileleri tespit ediyoruz. Çevremizdeki kampları ziyaret ediyoruz. Onların çocuklarını ücretsiz sünnet ediyoruz.” diye konuştu.

Sudan'daki Türk hastanesinden ücretsiz sünnet projesi

"TÜRKİYE'NİN ŞEFKATİNİ GÖSTERİYORUZ"

Projeye 30 çocukla başladıklarını belirten Akar, ellerinden geldiği kadar Türkiye’nin şefkatini göstermeye gayret ettiklerinin altını çizerek, "Ramazan ayında farklı ve devamlı projeye başlamak istedik. 30 çocukla 'Bismillah' dedik fakat her geçen hafta rağbet biraz daha arttı. Şu an cumartesi günleri 50 ila 100 arasında çocuğun sünnetini yapıyoruz. Temiz ve hijyenik ortamda yapılan sünnetlerden haliyle aileler de çok memnun kalıyor.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Trump'tan Cumhuriyetçilere: Kuralları değiştirin
ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçilere Senatonun oylama kurallarını değiştirmeleri çağrısında bulundu.
Katarlıların yaşadığı hac krizi BM'de
Katarlıların hac ibadetini yerine getirirken yaşadıkları sıkıntıları Birleşmiş Milletler'e taşındı.
Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti
İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açmasıyla birlikte Filistinliler kutlama yaptı.
BM Kuzey Kore'yi kınadı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, yeni füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'yi kınadığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı

F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı

426
Şenol Güneş: Beşiktaş'ın başında kalacağım

Şenol Güneş: Beşiktaş'ın başında kalacağım

145
Avusturya Başbakanı Kern'in hedefinde Türkiye var

Avusturya Başbakanı Kern'in hedefinde Türkiye var

371
Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

166
ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

78
Gümrük polisi kaçak iPhone 8 yakaladı

Gümrük polisi kaçak iPhone 8 yakaladı

37
CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM