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Sudan'dan Trump'a yaptırımı kaldır mektubu

ABD'nin 20 yıldır yaptırım uyguladığı Sudan, Donald Trump'a "ilişkileri normale döndürün" mektubu gönderdi.

05.10.2017 - 05:48
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Sudan'daki yaklaşık 80 siyasi parti ve silahlı hareketlerin temsilcilerinin imzaladığı ve ABD'nin Hartum Maslahatgüzarı Steven Koutsis'e teslim edilen mektupta, Trump'tan Sudan'a uyguladığı yaptırımları kaldırması ve iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürmesi istendi.

Mektubun içeriğinde, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle iletişim, eğitim ve sağlığın yanı sıra kara, hava ve deniz taşımacılığı ile demiryolları ve teknoloji sektörünün zarar gördüğü kaydedildi.

Sudan'dan Trump'a yaptırımı kaldır mektubu

TERÖRİZMİ DESTEKLEDİĞİ GEREKÇESİYLE YAPTIRIM UYGULANDI

Ülkeye 1997 yılında başlatılan yaptırımlara yenilerinin ve uluslararası kararların eklendiğini, Sudan'ın bunlardan siyasi, ekonomik ve kültürel yönden zarar gördüğü belirtilen mektupta, yaptırımların ulaşım üzerindeki etkileri nedeniyle Sudanlıların diğer ülkeler ve halklar ile iletişim kurmakta sıkıntı çekmeye başladığı vurgulandı.

Mektupta, Sudan hükümetinin, yaptırımların kaldırılması için kendisinden istenen tüm talepleri yerine getirdiği ifade edildi.

ABD yönetimi, 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırım uygulamaya başlamıştı.

TRUMP 3 AY ERTELEMİŞTİ

Beyaz Saray'dan 13 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yayımladığı kararnameyle, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatı verdiği belirtilmişti. Yaptırımların kaldırılmasının, terörle mücadelede Washington yönetimiyle işbirliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması gibi 5 konuya dayandığı ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Temmuz'da Sudan'a yönelik yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini açıklamıştı.

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