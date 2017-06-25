taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5081
EURO
3,9281
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Sudan'ın güneyine düşen gök taşı bulundu

Beyaz Nil eyaletine düşen gök taşı parçalarının bulunduğu belirtildi.

25.06.2017 - 22:40
  1. Haberler
  2. Dünya

Sudan Haber Ajansı SUNA'nın, Sudan Maden Bakanlığı'na bağlı Jeolojik Araştırmalar İdaresi Jeoloji Ekibi Başkanı Osman Ebu Akıle'den naklettiği habere göre, geçen çarşamba Beyaz Nil eyaletinin El-Abbasiyye bölgesine düşen gök taşı parçalarına ulaşıldı.

Sudan'ın güneyine düşen gök taşı bulundu

Jeoloji ekibinin bulduğu numunelerin analiz için Jeolojik Araştırmalar İdaresi merkez laboratuvarına gönderildiği, sahada radyoaktif element ölçüm cihazıyla yapılan ölçümlerin de normal çıktığı kaydedildi.

Jeolojik Araştırmalar İdaresi, geçen çarşamba, Beyaz Nil Eyaleti'ne yabancı bir cismin düştüğünü ve bölge halkında büyük korkuya neden olduğunu duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
İsrail, Suriye'yi ikinci kez vurdu
İsrail, Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık olarak saldırı düzenledi.
ABD'den Katar açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar'ın körfez ülkeleri taleplerini incelemeye aldığını bildirdi.
Cerablus'ta Ramazan çoşkusu
Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta Suriyeli çocuklar Ramazan Bayramında salıncaklarda zaman geçirdi.
CNN Trump haberini yayından kaldırdı
ABD Başkanı Trump'ın "Fake news" olarak nitelendirdiği CNN, Trump hakkında yaptığı haberi yayından kaldırarak özür diledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

510
Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

109
Martin Schulz'un hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var

Martin Schulz'un hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var

109
Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

378
Levent Üzümcü devleti kamyona benzetti

Levent Üzümcü devleti kamyona benzetti

432
Pakistan’da yakıt tankeri faciası

Pakistan’da yakıt tankeri faciası

109
Sivas'ta sahte plakaya 5 bin 285 lira para cezası

Sivas'ta sahte plakaya 5 bin 285 lira para cezası

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM