Sudanlı üçüzlere Recep, Tayyip, Erdoğan isimleri verildi

Sudan'da işletilen Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 yıllık evliliklerinden Muhammed ve Merve isimli iki çocukları bulunan Sudanlı Maysun Muhammed Salih ve İsmail Salih çifti, Ramazan Bayramı'nda dünyaya gelen üçüzleriyle bir kez daha anne baba olmanın heyecanını yaşadı.

RECEP, TAYYİP, ERDOĞAN

Çift, bayramın ikinci günü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Zahran tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, üçüz erkek bebek sahibi oldu. Sudanlı çift, üçüzlerine Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini koydu.

Anne Maysun Muhammed Salih, bir önceki doğumunu da aynı hastanede yaptığını belirtti.

"BİZE BU HİZMETİ SAĞLADIĞI İÇİN..."

Doğumunu bu hastanede yaptığı için mutlu olduğunu anlatan Salih, "Cumhurbaşkanını tanıyorum, ismi Tayyip ve bu hastaneyi o yaptırdı. Bize bu hizmeti sağladığı için Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Akrabaları ve arkadaşlarına hastaneyi tavsiye ettiğini belirten Salih, "Hastane çok güzel ve hastalara sağlanan bakım çok iyi. Bebeklerim tam olarak sağlıklarına kavuşana dek buradan taburcu edilmek istemiyorum. Çünkü evimde böyle imkanlarım yok. Her şey için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ŞAHSEN DE TANIŞMAK NASİP OLUR"

Baba İsmail Salih de hastane personelinin çok ilgili olduğunu vurguladı. "Recep Tayyip Erdoğan reisi tanıyorum. İnşallah şahsen de tanışmak nasip olur." diyen Salih, şunları kaydetti: "Erdoğan, etnik köken ayırt etmeden Müslümanlar için sürekli hizmetler yapıyor. Bu hastane de Sudan ve Müslümanlar için çok büyük bir hizmet. Sudanlılar adına Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederim. Üçüzlerime verdiğim isimlerden çok memnunum, Recep, Tayyip ve Erdoğan. İnşallah onun gibi milletine ve dünyaya hayırlı insan olurlar. Ayrıca inşallah Cumhurbaşkanımız Sudan'a gelince Nyala'ya bebeklerimizi görmeye gelir."

DOĞAN İLK ÜÇÜZLER

Başhekim Dr. Halil Akar ise çiftin "Türkiye aşığı" olduğunu ve burada kendilerini çok güvende hissettiklerini söyledi.

Çiftin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hayranlık duyduğunu anlatan Akar, "Aile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Sudan halkına verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını, İslam dünyasının lideri olarak gördükleri Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini çocuklarında yaşatmaktan büyük onur duyduklarını dile getirdi." şeklinde konuştu.

Anne ve bebeklerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Akar, üçüzlerden Recep'in bin 900, Tayyip'in bin 570, Erdoğan'ın bin 860 gram olarak dünyaya geldiğini bildirdi.

Akar, Sudan'daki Türk hastanesinde doğan ilk üçüzlerin takiplerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde devam ettiğini dile getirdi.

300'E YAKIN DOĞUM

Sudan halkına Şubat 2014'ten bu yana hizmet sunulan Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugüne kadar 150 binin üzerinde muayene, 4 bin 300 ameliyat ve 300'e yakın doğum gerçekleştirildi.

Hastanede 14 farklı branşta 21 Türk uzman hekim görev yapıyor. Öte yandan, Sağlık Bakanlığınca Somali'de işletilen Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bulunuyor.

Her iki hastane de Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bakanlığın diğer birimleriyle iş birliği içinde hizmet veriyor.