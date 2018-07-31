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Sudanlılar yağmur ve sellerle mücadele ediyor

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar bölge insanlarının yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Çamur ve suru birikintileri içinde halk ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 12:05..
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Asya bölgesinde Muson ikliminin başlaması gibi Sudan'da da yağmur mevsimi başladı. Özellikle şiddetli yağışların yaşandığı Güney Darfur'da su birikintileri ve çamur yığınları oluştu.

ARAÇLAR SUDA KALDI

Yağışlardaki artış nehir yataklarındaki su miktarını da arttırdı. Bölgede ulaşımı sağlayan küçük pikap tarzı araçlardan biri, nehirden geçmeye çalışırken suyun içinde kaldı.

Sudanlılar yağmur ve sellerle mücadele ediyor

Aracın sudan kurtarılması için bölge halkı ile aracın içindeki yolcular pikabı ittirdi. Çevredekiler suya inerek aracın kurtarılmasını sağlamaya çalışırken suda mahsur kalan pikap güçlükle kurtarıldı.

OTOBÜSLER ÇAMURDA KONTROLDEN ÇIKTI

Güney Darfurlular'ın bir diğer sıkıntısı da yağmur ile oluşan çamur birikintileri oldu. Tıpkı pikaplar gibi ulaşımın bir diğer unsuru olan otobüsler yolcularını taşırken çamur yığınları arasında ilerlemekte güçlük çekti.

Sudanlılar yağmur ve sellerle mücadele ediyor

Nyala'da Bir otobüs çamurun içinde seyrederken kontrolden çıktı. Otobüsün içinde ve üzerinde bulunan birkaç yolcu otobüsün ani hareketleriyle çevreye savrulurken, yol kenarındaki Nyalalılar kazazedeleri düştükleri yerden kaldırarak kurtardı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Sudanlıların yağmur ve çamurla olan mücadeleleri - VİDEO

SUDAN'IN AYLAR SÜREN YAĞMURLARI

Bir Afrika ülkesi olmasına karşın fazlaca yağış alan Sudan özellikle yaz mevsiminde 3-4 ay süren yağmurlar ile karşı karşıya kalıyor. Bu bölgede fazlaca sel felaketi yaşanırken çamur yığınları ve bataklıklar da bu mevsimlerde oluşuyor.

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