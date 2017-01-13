taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.328
USD
3,7883
EURO
4,0391
ALTIN
146,10
PETR
55,6600

Suflaniyah köyü DEAŞ'tan alındı

Türk askerleri ve ÖSO El Bab'ın doğusundaki Suflaniyah köyünü DEAŞ'ın elinden aldı.

13.01.2017 - 16:13
  1. Haberler
  2. İç Haber
Suflaniyah köyü DEAŞ'tan alındı

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

SUFLANİYAH TEMİZLENDİ

Harekatın 143'üncü gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Suflaniyah köyü ele geçirilirken Bzagah köyüne ilerleyiş başladı.

Suflaniyah köyü DEAŞ'tan alındı

41 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Suflaniyah ve Bzagah'da bulunan 10 DEAŞ hedefine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, 4 barınma yeri, 4 karargah binası ve 2 silahlı araç imha edildi. Kara ve hava harekatlarında, DEAŞ'lı terörist 41 terörist öldürüldü.

Suflaniyah köyü DEAŞ'tan alındı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin genel seçim anketi

ORC'nin genel seçim anketi

243
Meclis'te ısırma tartışmasına Bahçeli'nin tepkisi

Meclis'te ısırma tartışmasına Bahçeli'nin tepkisi

232
ABD'li şirket Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık ağını açtı

ABD'li şirket Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık ağını açtı

190
Seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

Seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

135
Benzin ve motorine yeniden zam

Benzin ve motorine yeniden zam

395
İsmet Yılmaz müfredatın değişeceğini açıkladı

İsmet Yılmaz müfredatın değişeceğini açıkladı

187
Necmettin Batırel eleştirilere yanıt verdi

Necmettin Batırel eleştirilere yanıt verdi

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM