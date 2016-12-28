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Suikastçı Altıntaş'ın bağlantılı olduğu iki kişi

Katilin sık görüştüğü ByLockçu’lardan biri eski Zaman gazetesinin idari personeli, diğeri de Sürat Şirketi’nin çalışanı..

Ajanslar | 28.12.2016 - 11:46
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Suikastçı Altıntaş'ın bağlantılı olduğu iki kişi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u katleden suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ bağlantılarıyla ilgili önemli ipuçlarına ulaşıldı.

KIRMIZI LİSTEDEKİ 10 İSİMLE İRTİBATLIYDI

Katil Altıntaş’ın FETÖ’nün sanal ini Bylock’u aktif kullanan kırmızı listedeki 10 örgüt üyesiyle irtibatlı olduğu ortaya çıkmıştı. Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre bu listedeki iki isim FETÖ şirketlerinde çalışıyor.

ZAMAN GAZETESİ İDARİ PERSONELİ

Katille en sık bağlantı kuran isimlerden biri örgütün medyasının amiral gemisi olarak bilinen Zaman gazetesinde idari personel. Diğeri ise Sürat Şirketi’nde çalışıyor.

Bylock listesindeki bu kişilerin isimleri ise gizli tutuluyor. İsimler üzerinden yapılan araştırmayla katilin örgüt bağlantılarının ve suikast sürecinin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

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