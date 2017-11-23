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Şükran Günü'nde Los Angeles trafiği kilitlendi

ABD'nin Los Angeles şehrinde Şükran Günü'nü kutlamak için yola çıkanlar trafikte kaldı.

23.11.2017 - 07:27
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Şükran Günü'nde Los Angeles trafiği kilitlendi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde Şükran Günü kutlamalarına yine trafik yoğunluğu damga vurdu.

Şükran Günü'nde Los Angeles trafiği kilitlendi

LOS ANGELES'TA TRAFİK DURDU

Şükran Günü'nü kutlamak için tatile çıkmak isteyen yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı. 50 milyondan fazla Amerikalı'nın tatile çıkacağı düşünülen bugün için, 2005 yılından sonraki trafiği en kötü tatil günü yorumları yapılıyor.

Trafiğin neredeyse hiç akmadığı yollardaki araçların ışıklarıysa, gecenin karanlığında mini bir görsel şölen sundu.

Şükran Günü'nde Los Angeles trafiği kilitlendi- VİDEO

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