Şükran Günü'nde Los Angeles trafiği kilitlendi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde Şükran Günü kutlamalarına yine trafik yoğunluğu damga vurdu.
LOS ANGELES'TA TRAFİK DURDU
Şükran Günü'nü kutlamak için tatile çıkmak isteyen yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı. 50 milyondan fazla Amerikalı'nın tatile çıkacağı düşünülen bugün için, 2005 yılından sonraki trafiği en kötü tatil günü yorumları yapılıyor.
Trafiğin neredeyse hiç akmadığı yollardaki araçların ışıklarıysa, gecenin karanlığında mini bir görsel şölen sundu.