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Şükran Ovalı 3 aylık hamile

Ünlü futbolcu Caner Erkin'in geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği oyuncu Şükran Ovalı bebek bekliyor.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 14:00..
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Şükran Ovalı 3 aylık hamile

Caner Erkin'in aracıyla seyir halindeyken bir ticari taksiye çarpıp kaçtığı iddia edildi.

"ŞÜKRAN OVALI BANA KÜFÜR ETTİ"

Bir magazin programına canlı bağlanan taksi şoförü olayı anlattı. Şükran Ovalı'nın da hamile olduğunu söyleyen taksici, "Caner aracıyla benim arabama vurup kaçtı. Daha sonra ben aracı başka bir yerde park halindeyken gördüm. Aracın başında bekledim. Caner ve eşi geldi. Caner'e arabama çarptığını ve rapor tutmamız gerektiğini söyledim ve polis çağırdığımı belirttim. Ama Caner'le eşi benim üzerine yürüdü.

"SEN HAMİLESİN GİR İÇERİ"

Eşi bana çok ağır küfürler etti. Caner eşine 'Hamilesin sen içeri gir' dedi. Gururum kırıldı ikisinden de özür diliyorum." dedi.

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