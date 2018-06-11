Şükran Ovalı Boğaz havası aşerdi

Ünlü futbolcuvCaner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya Boğaz havası aldırdı. 7 aylık hamile olan Ovalı’nın göbeğinin iyice büyüdüğü dikkat çekti. Kız bebek bekleyen ikili çocuklarına Mihran adını verecek. 33 yaşındaki Ovalı evde suda doğum yapacak.
ROMANTİK TUR
İstanbul Boğaz'ında güzel havanın tadını çıkaran çift zaman zaman romantik anlar da yaşadı.
"HERKES HAYALİNİ YAŞASIN DİLERİM"
O anları fotoğraflarla ölümsüzleştiren Caner Erkin, paylaşımının altına 'herkes hayalini yaşasın dilerim' mesajını yazdı.