Şükran Ovalı Boğaz havası aşerdi

1 Heyecan verici bir zipline rotası: Niagara Şelaleleri Niagara Şelalesi boyunca uzanan fermuar hattıyla 220 feet'ten düştüğünüz bu macera, kaçırılmaması gereken bir zipline deneyimiyle karşınızda.

2 Mehmet Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum Başbakan Yardımcısı Şimşek, seçimlerin ardından ekonomideki büyümenin artarak devam edeceğini söyledi.

3 Doğu'nun en büyük müzesi Erzurum'a yapılıyor Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi unvanını alacak olan Erzurum Arkeolojik Müzesi'nin inşaatına hızla devam ediliyor.

4 Antalya'da moda rüzgarı Antalya’da 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’un defilesinde ünlü mankenler moda rüzgarı estirdi. Baş mankenin Paris Hilton olduğu defilede Türk mankenler de podyumdaydı.

5 Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı temeli atıldı Mersin'de inşaatı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın üstyapı temeli düzenlenen törenle gerçekleşti.

6 THY'den Çinli ZTO ile dev anlaşma İstanbul'da yeni havalimanının açılışı öncesi, Türk Hava Yolları, Çinli Dev ZTO ve Hong Konglu PAL Air ile dünyada ses getirecek büyük bir ortaklığa imza attı.