taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.093
USD
4,5138
EURO
5,3309
ALTIN
188,15
PETR
76,2400

Şükran Ovalı Boğaz havası aşerdi

Futbolcu Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı hafta sonu dostlarıyla Boğaz’da tekne sefası yaptı.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 12:32..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü futbolcuvCaner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya Boğaz havası aldırdı. 7 aylık hamile olan Ovalı’nın göbeğinin iyice büyüdüğü dikkat çekti. Kız bebek bekleyen ikili çocuklarına Mihran adını verecek. 33 yaşındaki Ovalı evde suda doğum yapacak.

ROMANTİK TUR

İstanbul Boğaz'ında güzel havanın tadını çıkaran çift zaman zaman romantik anlar da yaşadı.

"HERKES HAYALİNİ YAŞASIN DİLERİM"

O anları fotoğraflarla ölümsüzleştiren Caner Erkin, paylaşımının altına 'herkes hayalini yaşasın dilerim' mesajını yazdı.

Şükran Ovalı Boğaz havası aşerdi

Şükran Ovalı Boğaz havası aşerdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

104
Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

100
IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi

IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi

70
Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

182
Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

125
Erdoğan: Hastaneye almazlardı sıkıysa şimdi de almasınlar

Erdoğan: Hastaneye almazlardı sıkıysa şimdi de almasınlar

241
İbadi yönetimi Kandil operasyonundan rahatsız

İbadi yönetimi Kandil operasyonundan rahatsız

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM