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Şükran Ovalı: Doğmamış bebeğime beddua eden vidansızlar

Geçen yıl Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile evlenen oyuncu Şükran Ovalı, 3 aylık hamile.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 12:13..
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Şükran Ovalı: Doğmamış bebeğime beddua eden vidansızlar

Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı, 6 ay sonra anne oluyor. Şükran Ovalı'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

"YAZDIKLARINIZA İNANAMIYORUM"

Şükran Ovalı'nın hamile olduğunu söyleyen taksi şoförü olayı anlatırken, Caner Erkin'in çarpıp kaçtığını, polis çağırdığını ama Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın üzerine yürüyüp ağır hakaretler ettiğini öne sürmüştü.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Şükran Ovalı olayla ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, yaşananları şu şekilde dile getirdi: "Okuduklarıma, duyduklarıma, inanamıyorum. Atılan iftiradan çok, doğmamış bebeğime beddua eden vicdansız insanların olduğunu görmek acıttı canımı! Dünkü olayda şanslıyım ki, yoldan geçen Yeliz Eker beni görüp durdu ve olayı onlar beraber 3 kişi daha gördü. Ve söylenenlerin iftira olduğuna şahit. Duran arabaya çarpan karşı taraftır. Caner'in 'Abi plakayı aldın, istediğin yere git, eşim hamile, hasta, yol ver' demesine rağmen arabanın önünü kesen karşı taraftır. Kendisine asla küfür veya hakaret etmememize rağmen bizi tehdit eden yine karşı taraftır. Koruma olduğunu iddia ettiği kişiler ise olaya şahit olan insanlardır. Biz hatalı olduğumuz bir durumdan kaçacak insanlar değiliz. Ama buna inanıp bana beddua eden o vicdansızları Allah'a havale ediyorum... Bu mutlu haberi verme özgürlüğümün elimden alınmasını insanların takdirine bırakıyorum."

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